Le MR recrute Axel Miller, l'ancien patron de Dexia et de D'Ieteren

C’est le MR qui l’annonce par communiqué, à partir du lundi 13 janvier, Axel Miller sera le chef de cabinet du président du MR et le nouveau directeur du centre Jean Gol (le centre d’étude du parti). Pas question donc de le voir sur le devant de la scène, l’homme intègre la garde rapprochée du nouveau président du parti Georges-Louis Bouchez.

En Belgique, on connaît surtout Axel Miller en tant qu’ancien patron de Dexia de 2006 à 2008, soit au moment de la crise des subprimes qui amènera au renflouement de Dexia et à la démission d’Axel Miller. Mais son expérience ne s’arrête pas là, l’homme est reconnu dans les milieux d’affaires. Après Dexia, il rejoindra Petercam (de 2009 à 2012) puis le groupe automobile D’Ieteren jusqu’en 2019.

Dans le communiqué du MR, Axel Miller explique : "Ma décision de répondre positivement à la proposition de Georges-Louis de le rejoindre en tant que chef de cabinet est le fruit de trois envies : bâtir des ponts entre le secteur privé et le monde politique, intégrer une équipe riche de diverses expériences afin de représenter au mieux la société et pouvoir mettre mes expériences au service d’un projet ambitieux, utile et porteur de sens."

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, se dit heureux de pouvoir s’appuyer "sur un homme d’expérience dans le monde de l’entreprise, reconnu pour ses qualités managériales, et ayant cette volonté de mettre toutes ses compétences au service de la société dans le projet porté par notre mouvement”.