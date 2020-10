Le MR en ébullition, la présidence de Georges-Louis Bouchez sur la sellette

La fronde est en marche du côté du MR, où le sort du président Georges-Louis Bouchez paraît de plus en plus incertain. La contestation monte après ses choix vus comme ultra-personnels dans le casting gouvernemental.

Et la tentative d'éviction de la ministre wallonne Valérie De Bue, finalement annulée car en contravention avec la réglementation entourant la composition du gouvernement wallon, pourrait être la gaffe de trop. Depuis, la "maison bleue" brûle à tous les étages et Georges-Louis Bouchez s'efforce toujours d'éteindre l'incendie.

Depuis deux jours, il cherche à s’expliquer sur ses choix et se cherche des soutiens de plus en plus rares. Et son explication est toujours la même: passer de 7 à 3 ministères n'est jamais simple, cela devait forcément créer des frustrations. Point. Et l'interview donnée ce matin à Sud Presse n’arrange rien. Georges-Louis Bouchez refuse de se remettre en cause et de reconnaître qu’il a commis une erreur.

Exit ?

Certaines fédérations semblent se désolidariser de GLB. Certains ténors, même parmi ses soutiens, ont visiblement annoncé un début de lâchage. Des ténors qui se parlent, qui se comptent. Les opposants au président élaborent des scenarii, attendent un geste fort, une présidence plus collégiale, voire un pas de côté du président. Une démission que certains demandent de plus en plus clairement.

Pour ne pas polluer le vote de confiance à la nouvelle majorité De Croo, on évoque une possible réunion en fin d'après-midi, début de soirée pour une séance d'explications au parti. Anticipant ainsi dès ce samedi le bureau politique qui était prévu lundi mais pas encore officiellement convoqué par le président Bouchez. Une présidence qui pourrait ne pas survivre au weekend.