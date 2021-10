Le mouvement citoyen Dégaze proteste contre l'arrivée de nouvelles centrales à gaz

Avec une série d’actions symboliques dans différents endroits du pays, le collectif citoyen Dégaze proteste contre la construction de nouvelles centrales à gaz fossile aux Awirs et à Vilvorde qui bénéficierait de subsides de l’État, selon les résultats de la vente aux enchères organisée par Elia.

Seraing, Les Awirs, Roux, Manage, Gand, Vilvorde et Tessenderlo… des citoyens ont brandi des banderoles portant le même message dans toutes ces communes : "Pas de nouvelles usines à gaz. Ni ici. Ni ailleurs !"

Les protestations interviennent le jour de l’annonce des résultats de la vente aux enchères par Elia. Engie Electrabel a été informé qu’il bénéficierait d’une aide gouvernementale pour la construction de deux nouvelles centrales électriques au gaz, située à Vilvorde et aux Awirs.

"Cette série d’actions est dédiée à la résistance solidaire", explique Sandrine Mairesse de Gent Tegengas. "La pollution atmosphérique et le changement climatique ne connaissent pas de frontières municipales ou linguistiques", ajoute-t-elle. "Nous sommes solidaires de la population de Vilvorde et Les Awirs. Leur combat contre les infrastructures fossiles est également le nôtre."

Dégaze préconise explicitement une sortie complète du nucléaire en 2025. "Maintenir les centrales nucléaires en activité au-delà de 2025 et subventionner de nouvelles centrales à gaz sont les deux faces d’une même médaille", déclare Leo Tubbax de Seraing. "Dans les deux cas, nous dépenserons des centaines de millions d’euros de l’argent des contribuables pour les multinationales de l’énergie. Et cela pour maintenir des formes d’énergie du siècle dernier, désormais dépassées et dangereuses. Il est plus que temps de mettre fin à de telles politiques énergétiques."