Le montant alloué aux avocats pro déo révalorisé après une décision du gouvernement

Le gouvernement fédéral a décidé de revoir le montant de l'aide juridique que les avocats pro deo peuvent toucher. Ainsi, le "point" pro deo se verra attribuer une nouvelle nomenclature qui valorisera sa valeur.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (avocats.be), s'est d'ailleurs réjoui de la nouvelle dans un communiqué : "C'est l'aboutissement d'un long combat pour améliorer l'accès à la justice au plus démunis".

Pro deo, c'est quoi?

L'avocat pro deo sont ceux qui sont attribués gratuitement ou presque pour régler votre affaire devant la justice ou pour tenter une médiation avec votre adversaire. L’avocat pro deo, ou provenant de l’aide juridique (c’est le nouveau nom du pro deo), est évidemment réservée aux justiciables les moins fortunés. Et il y a des plafonds au niveau des revenus du ménage.

Depuis le 1er septembre 2016, les conditions d’accès sont d’ailleurs plus strictes. Mais on constate malgré cela qu’il y a de plus en plus de gens qui bénéficient de l’aide juridique. Un signe qui ne trompe pas.