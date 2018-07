Le modèle des mooks est-il viable ?

C'est terminé. Le mook "24h01" a décidé de cesser ses activités, l'annonce a été faite cette semaine. Ce magazine un peu particulier, défenseur des longs reportages et d'une autre temporalité par rapport à l'information quotidienne, existait depuis 2013. Après divers rebondissements, après une tentative de sauvetage express l'été dernier via un appel aux dons, 24h01 n'aura pas trouvé un modèle économique viable.

Comment l'expliquer? Y a-t-il un public pour ce genre de publications en Belgique francophone? Médor, Wilfried, ... il existe d'autres mooks en Belgique francophone, le secteur serait-il trop concurrentiel? Quel modèle économique peut fonctionner?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce vendredi 6 juillet en direct dès 12h sur La Première, Catherine Joie, rédactrice en chef de 24h01, Benoit Grevisse, professeur et directeur de l’Ecole de Journalisme de Louvain, Quentin Jardon, cofondateur de Wilfried Magazine et ancien rédacteur en chef de 24h01, Marion Quillard, rédactrice en chef adjointe de la revue française XXI et Chloé Andries, une des pilotes de Médor.