Jean-Luc Crucke (MR) choisit le décumul intégral et il est bien le seul à le faire

Il l’a annoncé par communiqué de presse, ce mardi Jean-Luc Crucke, ministre wallon, démissionnera de ses fonctions de conseiller communal à Frasnes lez Anvaing. Aucune loi n’impose un décumul entre la fonction de conseiller communale et celle de ministre. Jean-Luc Crucke précise d’ailleurs que c’est un choix personnel et l’explique : "Je n’ai plus le temps matériel d’être un bon conseiller communal." Il ajoute : "Le cumul est quelque chose, en ce qui me concerne, qui n’est pas compatible avec ma fonction ministérielle. Je vois réellement ce décumul comme une opportunité et non comme un manque, je n’ai aucun regret."