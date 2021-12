Le ministre Vandenbroucke en Commission Santé à la Chambre : maintien de mesures, comme le port du masque chez les enfants, au moins jusqu’à fin janvier

Les mesures sanitaires récemment décidées en Comité de concertation devront encore être d’application plusieurs semaines a indiqué le ministre de la Santé. Il en est ainsi du port du masque chez les enfants, à partir de six ans, partout où le port du masque est obligatoire. Selon Franck Vandenbroucke, ces mesures seront nécessaires jusqu’à fin janvier, au moins, en raison de la présence du variant Omicron. "C’est une évidence scientifique qu’il faut aussi demander aux enfants de porter un masque lorsqu’il y a une telle circulation du virus", a estimé le ministre de la Santé. "Il me semble aussi évident qu’on ne va pas changer cette mesure lors d’un prochain Codeco. Donc, c’est une mesure qui sera en vigueur jusqu’à fin janvier, comme toutes les autres mesures, parce qu’il faudra aussi utiliser ce type de précautions contre un variant comme le variant Omicron", a précisé le ministre Vandenbroucke.

Aucune décision n’a encore été prise quant au délai avant l’injection de la troisième dose. De quelle manière ce délai sera-t-il raccourci ? Le délai passera-t-il de 6 à 5 mois entre la deuxième et la troisième dose ? La décision sera prise lundi prochain en concertation avec les régions qui seront en charge de l’aspect pratique, a annoncé le ministre. Une telle décision ne serait prise que "si les experts médicaux dans le Conseil supérieur de la Santé trouvent que c’est une bonne idée et si ceux qui organisent la vaccination sont prêts, sont disposés à le faire", a précisé le ministre de la Santé. Il faut, notamment, vérifier un raccourcissement du délai entre la deuxième et la troisième dose ne diminue pas l’effet à plus long terme de la vaccination.

►►► À lire aussi : Le pic de la quatrième vague se dessine à Bruxelles

Quant à la vaccination des enfants, là aussi, "on attend l’avis médical et l’avis sur l’organisation", a indiqué le ministre de la Santé. Il faut voir "dans quelle mesure on va donner la priorité à la troisième dose ou dans quelle mesure on va donner la priorité aux enfants". Atteindre ces deux objectifs simultanément dans les mêmes centres de vaccination pourrait s’avérer compliqué, à entendre le ministre. Celui-ci plaide d’ailleurs pour que la vaccination des enfants se fasse via les centres de médecine scolaire.

Par ailleurs, le ministre Vandenbroucke a annoncé la commande, validée lundi, d’un lot supplémentaire de doses de vaccin Pfizer "anti-Omicron". Elles devraient être disponibles fin avril. On parle ici de l’achat "de millions et de millions" de doses, a confirmé le ministre.