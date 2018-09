Le ministre Tommelein en faveur d'une baisse à 6% de la TVA sur la démolition-reconstruction

Le ministre flamand Bart Tommelein a profité mardi d'une rencontre des ministres belges de l'Énergie et du Climat avec le commissaire européen chargé de ces matières, Miguel Arias Cañete, pour plaider un abaissement à 6% de la TVA sur les travaux de démolition-reconstruction.

"L'Europe nous fixe des objectifs, mais elle doit aussi nous donner les instrument nécessaires pour les atteindre", a commenté le libéral flamand. A ses yeux, cette baisse de la TVA doit permettre d'aider le parc immobilier à se renouveler et ainsi tendre vers des bâtiments plus économes en énergie. Car aujourd'hui, "trop de bâtiments sont en trop mauvais état pour être rénovés. Si nous pouvions abattre et reconstruire au montant de la TVA pour la rénovation, ce serait un coup de pouce énorme", selon M. Tommelein.

Le plan national énergie-climat (PNEC) pour 2030

Le ministre affirme avoir le soutien des autres Régions, mais la matière est fédérale et nécessite aussi un feu vert de l'Europe. Selon M. Tommelein, le commissaire Cañete s'est montré fort intéressé par la suggestion. Par le passé en revanche, le ministre fédéral du Budget, Johan Van Overtveldt (N-VA), ne s'était pas montré très enjoué à cette idée, craignant une baisse des recettes et des réticences de l'Europe. La rencontre entre MM .Tommelein et Cañete a eu lieu dans le cadre d'une visite du commissaire européen aux quatre ministres de l'Énergie et du Climat en Belgique (leurs représentants, dans les cas du wallon Jean-Luc Crucke et de la bruxelloise Céline Fremault), dans les bureaux de la ministre fédérale Marie-Christine Marghem, au sujet du Plan national énergie-climat (PNEC) pour 2030. Le projet de ce plan doit être présenté avant la fin de l'année à l'Europe. Le fédéral et les trois Régions ont déjà approuvé leurs programmes spécifiques, qui doivent maintenant être intégrés dans un plan national. La Belgique devrait ainsi faire partie du peloton de tête des pays en règle pour leur PNEC, selon Mme Marghem.