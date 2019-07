Le ministre Geens rencontre les syndicats ce vendredi au sujet du service minimum

Le ministre de la Justice, Koen Geens, rencontrera vendredi les syndicats dans le dossier sensible du service minimum dans les établissements pénitentiaires. "Les négociations s'annoncent difficiles", avertit jeudi le syndicat SLFP-Secteur public, qui dénonce la surpopulation dans les prisons et "la situation pénible" qu'elle engendre.

La Chambre a approuvé mi-mars le projet de loi instaurant un service minimum garanti dans les prisons.

La mise en œuvre concrète du service minimum doit encore faire l'objet de discussions. Mais celles-ci s'annoncent particulièrement compliquées: tous les syndicats sont opposés au service minimum et jugent que les priorités du ministre devraient plutôt être de s'attaquer au manque de personnel et à la surpopulation carcérale.

Rendre le job "plus attirant "

"Dans la situation actuelle, un service minimum n'est pas possible", juge-t-on au SLFP. "Malgré les efforts faits par l'autorité, la surpopulation ne diminue pas et la pénurie de personnel ne se résout pas dans les établissements pénitentiaires. Rendre le job plus attirant doit être une priorité pour éviter le départ du personnel existant et pour pouvoir engager du personnel pour les places vacantes", estime encore le syndicat libre de la fonction publique, qui pointe également des "chiffres élevés concernant les arriérés de congés" qui "sont tout aussi néfastes aux bonnes conditions de travail du personnel." "Au fond, nous tournons déjà en service minimum", résume Eddy De Smedt, secrétaire permanent.

Pour le syndical socialiste CGSP, le service minimum est "une coquille vide". Le syndicat avait annoncé dès mars qu'"en aucun cas", il ne se mettrait autour de la table "pour la mise en place concrète du plan".

Enfin, du côté du syndicat chrétien, qui pointe les mêmes problèmes que les autres syndicats, on avait également promis "de vendre très chèrement" sa peau.