Le ministre Dermagne soutient la revendication des travailleurs en titres-services

Le ministre fédéral de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), a dit jeudi à la Chambre soutenir la revendication des travailleurs en titres-services de réclamer un meilleur remboursement de leurs frais de déplacement.

Entre 500 et 600 aide-ménagères – selon les chiffres de la police – ont manifesté jeudi matin à Bruxelles, entre la gare du Nord et le siège de la fédération d’employeurs Federgon, sur le site de Tour & Taxis. Les travailleuses dénonçaient principalement la faiblesse de leurs indemnités de déplacement, limitée actuellement à 13 centimes par kilomètre.

"Des progrès ont été réalisés (dans les négociations sectorielles), mais il manque un élément essentiel, une juste et équitable indemnisation des frais de déplacement", a indiqué le ministre en réponse aux questions de Anja Vanrobaeys (Vooruit), Peter Mertens (PTB), Sophie Thémont (PS) et Cécile Cornet (Ecolo). "Une nouvelle de la commission sous-paritaire 322.01 est prévue demain (vendredi). Nous souhaitons que les frais soient correctement et justement indemnisés. C’est anormal de devoir payer pour aller travailler", a-t-il ajouté.