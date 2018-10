Le ministre Denis Ducarme a "des échanges" avec Stéphane Pauwels sur le dossier "footgate"

Le ministre des Classes moyennes Denis Ducarme (MR) a fait appel aux lumières footballistiques de Stéphane Pauwels dans son entreprise de "nettoyage" du secteur des agents de joueurs, indiquait la DH ce mercredi. Dans ce journal, Denis Ducarme se dit satisfait des conseils prodigués par le présentateur de RTL-TVi actuellement privé d'antenne.

Denis Ducarme, passionné de football, a déposé un projet de loi pour imposer aux agents de joueurs de disposer d'une licence. Le texte remonte à 2011 et avait été redéposé en 2014. Il sera évalué la semaine prochaine en commission des Affaires économiques de la Chambre.

"Il n'y a pas de contrat de consultance"

Interrogé par la RTBF, Denis Ducarme explique qu'il "n'y a pas de contrat avec monsieur Pauwels. Simplement il y a des échanges avec lui comme avec d'autres parce que sa connaissance du milieu footballistique est indéniable et reconnue. Puisque nous traversons un épisode difficile au niveau du football, il est utile d'avoir des échanges d'informations le plus largement possible. Quand on travaille comme ministre sur un dossier, on ne reste pas dans sa tour d'ivoire, on essaie d'avoir des contacts avec des personnes de terrain, et des échanges utiles à faire évoluer la situation. Ce sont des échanges, comme avec d'autres personnes qui connaissent le football ou le droit du sport. Certains sont responsables de clubs, d'autres sont agents et d'autres encore sont dans la sphère médiatique. Il est clair que c'est le moment T si l'on veut faire évoluer le football vers une situation plus saine. On a des échanges sans plus".

Le ministre insiste : "Il n'y a pas de contrat de consultance". Quant au fait que Stéphane Pauwels soit inculpé dans une affaire judiciaire, Denis Ducarme répond : "Je n'ai pas à me mêler du travail de la justice, je ne vais pas le commenter. Que je sache, monsieur Pauwels est présumé innocent. Il s'agit pour moi d'échanger avec un certain nombre de personnes qui disposent de l'information".