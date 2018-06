Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, s'envole pour le Mali

Steven Vandeput est accompagné d'une partie des députés de la commission Défense du parlement fédéral.

La délégation rendra visite aux militaires belges basés dans le pays. Ils sont une centaine à venir en appui aux forces de la Minusma, la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali.

Une moitié de ces militaires est déployée depuis le mois de mars, au nord-est du Mali. Cinquante militaires et deux hélicoptères NH9 viennent en soutien à des hélicoptères allemands, essentiellement pour l'évacuation de blessés. Pour les NH90 belges, il s'agit de la toute première mission opérationnelle. Cet hélicoptère livré dès 2013 a connu plus d'un souci au démarrage. L'évaluation de ses capacités réelles à l'épreuve du terrain, sera vraisemblablement l'un des points d'attention principal de la délégation. Le ministre et les députés rencontreront aussi 65 militaires belges basés à Bamako depuis le mois de mai. La capitale du Mali, où la défense belge a mis un avion de transport C130 à disposition de la Minusma.

Un autre sujet occupera les esprits. Le F16

Cette mission des casques bleus au Mali est actuellement commandée par un général belge. Mais dans les coulisses de la délégation belge, un autre sujet occupera également les esprits. Le F16 et sa procédure de remplacement particulièrement chahutée. Alors que cette procédure toucherait à sa fin, le ministre de la défense profitera probablement de l'occasion pour tenter de redorer son image et tacler ses adversaires politiques.