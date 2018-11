Le ministre de la Défense favorable à des investissements en faveur du personnel

Le nouveau ministre de la Défense, Sander Loones, a plaidé mercredi pour la poursuite des investissements en matériel, mais "surtout dans le personnel" de son département, assurant avoir déjà invité les syndicats militaires à la discussion.

"Il reste du pain sur la planche, en particulier en ce qui concerne la politique du personnel", a-t-il affirmé à la presse à l'occasion de sa première visite au quartier général de la Défense à Evere, deux jours après sa prestation de serment.

"Cela sera une discussion pour les prochaines semaines et les prochains mois", a souligné le plus jeune ministre de l'équipe Michel 1er, comme en réponse aux syndicats militaires. Ceux-ci lui ont réclamé dès mardi plus d'attention au personnel après les investissements majeurs décidés par le gouvernement - quelque 80% des 9,2 milliards d'euros prévus d'ici 2030 pour l'achat de 34 chasseurs F-35 et de six drones américains, de 442 blindés Jaguar et Griffon ainsi que de nouvelles frégates et navires de lutte contre les mines.

Une invitation aux syndicats à s'"asseoir ensemble" à table

M. Loones (N-VA, comme son prédécesseur, Steven Vandeput, appelé à devenir bourgmestre de Hasselt) a ajouté qu'il avait dès la semaine dernière envoyé une invitation aux syndicats à s'"asseoir ensemble" à table.

Le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP)-Défense a annoncé mardi une "action symbolique" - figurant un militaire mort -, jeudi devant les cabinets des ministres de la Défense et des Pensions après la participation d'une délégation au Te Deum à Bruxelles "pour montrer notre respect envers le Roi, le commandant en chef des forces armées".

Le SLPF réclame ainsi des mesures de fin de carrière acceptables dans le dossier des pensions, adaptées à la spécificité du métier; un système inchangé de pensions pour inaptitude médicale; un système de congés de maladie adéquat, "adapté aux spécificités de notre métier"; la fin de l'incertitude entourant le plan de restructuration et enfin une rémunération conforme au marché en termes de salaire et d'allocations, en rappelant que la dernière augmentation salariale remonte à 2003.

La Centrale générale du Personnel militaire (CGPM, apolitique) a pour sa part exigé dans une lettre ouverte, des "conditions de travail correctes et sérieuses pour le personnel de la Défense".

"Nous en parlerons bientôt", a assuré mercredi M. Loones.

Il s'est dit "particulièrement fier" de prendre la responsabilité du département "fondamental" qu'est la Défense à ses yeux, avec comme tâche s'assurer "la sécurité de nos citoyens".

Le prochain gouvernement fédéral devrait "encore plus investir" dans la défense

"J'ai particulièrement du respect pour le département et pour les symboles", a dit le ministre nationaliste, qui avait été accueilli à son arrivée au quartier Reine Elisabeth par le chef de la Défense, le général Marc Compernol, au son de la marche de l'Ecole royale militaire (ERM), un hymne martial. Il a également passé en revue des détachements des quatre composantes de l'armée, s'arrêtant devant le drapeau tricolore, puis assistant au défilé des troupes.

Investissements à la traîne selon les chiffres de l'Otan

M. Loones a, tout comme son prédécesseur, prédit que le prochain gouvernement fédéral devrait "encore plus investir" dans la défense, alors que l'Otan réclame de ses membres de consacrer, d'ici 2024, 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) aux dépenses de défense - la Belgique n'y consacrant que 0,93% en 2018, selon les derniers chiffres de l'Otan.

M. Loones a par ailleurs confirmé qu'il présenterait vendredi au conseil des ministres le plan d'opérations militaires prévues en 2019, en se refusant toutefois à toute précision sur les options qu'il proposerait.