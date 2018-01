Le ministre de l’Emploi Kris Peeters mandate une enquête coordonnée sur Deliveroo

Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi Kris Peeters a annoncé, dans un communiqué, mandater une enquête coordonnée sur le service de courrier Deliveroo. L’enquête est une collaboration entre les services d’inspection sociale, la justice et la police.

"Les pratiques de Deliveroo soulèvent des questions à plusieurs égards. Quel est le statut des coursiers ? Sont-ils travailleur ou indépendant ? La législation du travail est-elle appliquée correctement ? L’entreprise se rend-elle coupable de concurrence déloyale ? Les règles en matière de sécurité alimentaire sont-elles respectées ? C’est précisément en raison de toutes ces différentes facettes que l’enquête est menée de manière coordonnée", explique-t'il dans un communiqué de presse.

"L’enquête donnera de la clarté en ce qui concerne le fait de savoir s’il s’agit ici de travailleurs ou d’indépendants. C’est le point de départ pour vérifier si la législation sociale est appliquée correctement et si les droits des coursiers sont respectés."

Le ministre explique aussi que l’enquête vise à s'assurer que la concurrence est loyale pour tous les acteurs actifs sur ce marché et que les conditions sont équitables. "Aujourd’hui, bon nombre de restaurants ont leur propre personnel pour le transport de repas. De plus, quel que soit le modèle autorisé ou choisi, les droits du consommateur et notamment le respect des règles en matière de sécurité alimentaire sont également importants. Ces responsabilités doivent être suffisamment claires pour toutes les parties concernées."