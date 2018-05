Le ministre Alexander De Croo impose une Charte éthique aux ONG

Qu’en est-il du code de bonne conduite d’Oxfam Belgique ? Suite au scandale sexuel qui a éclaboussé la branche anglaise de l’ONG, le ministre de la Coopération au développement, Alexander de Croo, a soumis les trois organisations belges d’Oxfam, à un audit externe. A l’issue de l’enquête, le ministre a décidé d’imposer une charte d’intégrité.

Des points à améliorer

Les conclusions de l’enquête révèlent que l’ensemble du personnel d’Oxfam-Belgique agit avec un réel attachement à l’intégrité morale et financière. La branche belge dispose d’un code d’intégrité et de toute une série de mesures de prévention et de contrôles. Des mesures qui ont été renforcées après la révélation du scandale en Haïti.

"Mais il y a des points à améliorer, souligne le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo. D’une part, Oxfam-Belgique doit s’assurer que les formations éthiques s’appliquent aussi aux volontaires. D’autre part, l’organisation doit améliorer le point de contact en cas de problème. Il s’agit de rendre plus efficace le processus qui permet de faire remonter les faits aussi vite que possible, afin de prendre des mesures adéquates".

Le ministre a décidé de durcir les obligations des ONG en matière d’éthique. Désormais, toutes les organisations belges qui sont actives dans le domaine du développement doivent signer une Charte d’intégrité. Y compris, les organisations belges comme Enabel, BIO et la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères.

Concrètement, cette charte oblige l’ensemble des organisations à élaborer un code éthique, à investir dans la sensibilisation et dans les formations sur l’intégrité. Les ONG devront effectuer des contrôles réguliers, mettre en place un point de conseil et de contact confidentiel. Enfin, elles devront établir un rapport annuel qui rend compte du suivi réservé aux plaintes.

Une avancée pour le secteur de la Coopération

Pour Eva Smets, directrice générale d’Oxfam-Solidarité, cette charte n’apportera pas grand-chose de plus à la branche belge d'Oxfam. "Car, explique-t-elle, l’organisation a déjà mis en œuvre beaucoup de mesures de prévention et de contrôle. Par contre, c’est une avancée très positive pour le secteur de la Coopération. Nous sommes prêts à partager nos expériences, nos outils, nos procédures en matière éthique et aussi le travail que nous avons fait avec le ministre".

Mais Eva Smets admet que les ONG ne sont pas à l’abri de dérives comportementales. "Ce n’est pas parce qu’on met en place une procédure ‘zéro tolérance’, qu’on peut garantir l’absence totale d’incidents répréhensibles. Mais cette procédure ‘zéro tolérance’ a le mérite de nous permettre de réagir au plus vite".

Pour la directrice d’Oxfam-Solidarité, le plus important reste la prévention. "Dès le départ, il faut être très clair sur nos valeurs avec le personnel, avec les bénévoles, avec nos partenaires etc. Nos attentes en matière d’éthique ainsi que les procédures en cas d’incident, sont bien spécifiées dans notre code de conduite. En communiquant intensément là-dessus, nous espérons contribuer à réduire les risques de dérives".