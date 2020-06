Le menu du Conseil national de sécurité: bulle sociale élargie, réouverture des piscines, spectacles avec public...

Ce mercredi se tient un nouveau Conseil national de sécurité (CNS). La Première ministre Sophie Wilmès, les Ministres-présidents des Régions et Communautés, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les experts, sont réunis depuis 9h. De nouvelles mesures de déconfinement devraient être prises notamment concernant l’élargissement de notre bulle sociale et des loisirs en groupe. Ces mesures devraient entrer en application à partir du 1er juillet. Vous pouvez suivre en direct la conférence de presse qui se tiendra à l’issue de cette réunion sur notre site RTBF Info et sur la Une.

Pour rappel, la Belgique a opté pour un déconfinement progressif, par étapes, qui a débuté le 4 mai dernier. Lors du dernier Conseil national de sécurité, Sophie Wilmès, la Première ministre avait expliqué que "Nous sommes passés de tout est interdit sauf… à tout est autorisé sauf".

Vers un élargissement de la bulle sociale

Depuis le 8 juin, ce qu'on appelle "la bulle sociale" est passée de 4 à 10 personnes. Ces 10 personnes pouvaient changer chaque semaine. Aujourd'hui, la question de l'élargissement de cette bulle est sur la table du CNS.

"J'y suis favorable", annonce Pierre-Yves Jeholet (MR), le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, interrogé à son arrivée au CNS. "Il y a un besoin sur le plan social mais il faut rester prudent. On n'est pas à l'abri d'un rebond du coronavirus. C'est tout l'équilibre et la difficulté de l'exercice qu'on fait au Conseil national de sécurité depuis le début" ajoute-t-il.

A partir du 1er juillet, les salles des fêtes devraient rouvrir et autoriser des événements avec un maximum de 50 personnes.

Revoir l'heure de fermeture des cafés?

Après les débordements du week-end dernier et les rassemblements festifs non autorisés dans l'espace public, une question se pose: le CNS va-t-il revoir l'heure de fermeture des cafés, aujourd'hui fixée à 1h du matin? "C'est un débat que nous devons avoir car il y a des arguments pour et contre", déclare Denis Ducarme (MR), le Ministre fédéral des PME, à son arrivée au CNS. "Il faut veiller à continuer à avoir un déconfinement prudent et la sécurité pour le cafetier, son personnel et les consommateurs".

Pierre-Yves Jeholet rappelle qu'"il faut parfois être pragmatique et voir le résultat qu'on veut obtenir". Mais le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles insiste aussi sur le fait qu'"il faut essayer de faire prendre conscience à ces personnes de leur irresponsabilité. Aujourd'hui, si on peut déconfiner, c'est parce que nos concitoyens ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts depuis plusieurs semaines. Ce qui s'est passé est irrespectueux envers toutes ces personnes et toutes celles qui travaillent en première ligne".

Il faudra donc attendre la conférence de presse pour savoir ce qui est décidé. Mais quoiqu'il en soit, "on peut imaginer un rappel à l'ordre de la part de la Première ministre" nous confie un participant au CNS.

Les événements culturels : 200 personnes maximum

Depuis le dernier CNS, une petite reprise des activités culturelles avait été amorcée. Les répétitions avaient pu reprendre et les parcs animaliers avaient pu rouvrir.