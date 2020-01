Le mea culpa d'Emir Kir pour tenter de mettre fin à la polémique

Cet après-midi, Emir Kir s’est fendu de messages sur twitter qui sont loin d’être anodins. Le bourgmestre tente d’éteindre le feu provoqué par sa rencontre avec des maires turcs d’extrême droite.

Le bourgmestre de Saint-Josse écrit : " Vu l’émoi suscité par la visite de courtoisie de l’Union des villes turques et mon audition par les rapporteurs de la commission de vigilance de la fédération bruxelloise du PS bruxellois, j’ai décidé de supprimer la publication sur les réseaux sociaux du 4 décembre dernier. Je réaffirme sans ambiguïté qu’il s’agissait d’une erreur d’appréciation de ma part. A l’avenir, je ferai preuve de plus de vigilance. Je redis mon attachement aux valeurs du PS et rappelle avec force ma condamnation de l’extrême droite sous toutes ses formes où que ce soit dans le monde."