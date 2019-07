Le mandat Luminus de Muriel Targnion crée un malaise au PS

Muriel Targnion, la bourgmestre socialiste de Verviers est devenue conseillère chez Luminus. La présidente d’Enodia – le nouveau nom de Publifin – principal actionnaire de Luminus, va siéger comme administratrice, mais sans droit de vote. Ce qui crée débat, est que ce nouveau mandat de conseillère serait rémunéré à hauteur de 30.000 euros par an.

Ce mandat, qui avait pourtant été suspendu dans la foulée du scandale Publifin refait donc son apparition. Pour l’instant, la principale intéressée n’a pas réagi à nos sollicitations. Mais dans son parti, le PS, le malaise est palpable.

Une nomination " inacceptable et inopportune "

Le sujet a été évoqué lors d’un bureau du parti vendredi. Le président du parti en a dit quelques mots que résume André Frédéric, échevin à Theux et député fédéral : "Elio Di Rupo a déclaré que cette nomination était inacceptable et inopportune. " Les socialistes parlent d’une surprise totale Claudy Klenkenberg, président de la fédération verviétoise a d’ailleurs appris la nouvelle par les médias. "On n’a jamais discuté de ce mandat chez Luminus. C’est parfaitement légal, mais cela pose de sérieux problèmes éthiques. Après l'affaire Publifin, je ne pense pas que cela soit très malin. Et à voir les réseaux sociaux, on peut parler de malaise au sein du PS."

Un malaise que dit partager Malik Ben Ashour, échevin socialiste à Verviers : "Cette fonction avait été suspendue suite aux affaires. On a l’impression qu’après l’avoir mise au frigo pendant quelque temps, on l’a réactivée". Cela crée un malaise et suscite des questions." Quel impact aura cette affaire sur la bourgmestre de Verviers et quel sera le montant exact de sa rémunération ? Samedi matin, la principale intéressée n'était pas contactable.