Le mail envoyé par Kris Van Dijck est introuvable au cabinet de Kris Peeters

Selon l'article du magazine P, à la base de la démission de Kris Van Dijck de la présidence du parlement flamand, un mail aurait été envoyé par Kris Van Dijck à Kris Peeters, alors ministre de l'Emploi, pour solliciter son aide. Kris Peeters, aujourd'hui député européen, a réagi et visiblement, ne s'en souvient pas. "J'ai pris contact avec mon cabinet pour vérifier si un e-mail m'a été envoyé et on ne l'a pas trouvé. Ce serait un e-mail d'il y a 4-5 ans qui est introuvable."

Kris Peeters explique aussi qu'il s'est renseigné auprès de l'administration. Et il se défend de toute implication. " Ce que je sais, c'est que le dossier date de 2013 et que le paiement s'est passé en 2014. Ce paiement s'est passé, ai-je compris, lorsque le gouvernement Michel se met en place. J'ai compris qu'avec ce mail, Kris Van Dijck serait intervenu car le montant alloué aurait été trop bas. Et c'est pour cela qu'il m'aurait contacté. Mais ce montant est le montant que l'administration a octroyé et ça n'a rien changé."