Le laboratoire Douane et Accises fait peau neuve

Cela faisait 126 ans que le laboratoire des douanes et accises du SPF Finances se trouvait à Louvain dans une maison obsolète. Aujourd'hui, c'est le grand déménagement pour l'équipe de laborantins aux missions diverses et primordiales. Nous l'avons visité.

Alexander Riskin en pleine analyse d'un colis suspect. - © Maxime Dumoulin

L'équipe analyse aussi certains colis suspects. Alexander Riskin et laborantin à la division recherche. Il se trouve en pleine analyse d'un colis. Une tâche qui demande des précautions. "Je suis en tablier, je mets de gants et des lunettes de protection. Il y a l’emballage en carton et un autre en aluminium. A l'intérieur se trouve un petit sac en plastique contenant de la poudre blanche non identifiée.

C'est du Stanozolol, un stéroïde anabolisant

Grâce à mes instruments de mesure, je suis capable de déterminer la nature de composants chimiques à travers certaines membranes comme ce sachet. Cela me permet de ne pas être en contact avec une substance potentiellement dangereuse." Alexander Riskin commence la mesure. Un symbole s'affiche sur son appareil. "Il s'agit de Stanozolol, c'est un stéroïde anabolisant."