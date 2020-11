Le jeune qui a lancé un pavé sur la police à Jette cité devant le tribunal correctionnel

Le jeune homme majeur arrêté mercredi soir après avoir lancé un pavé sur une voiture de police, à Jette, a été directement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, a indiqué jeudi soir la porte-parole du parquet de Bruxelles Willemien Baert.

Un jeune a lancé un pavé sur le pare-brise d'un véhicule de police, mercredi vers 21h00, alors que le conducteur effectuait un demi-tour dans le quartier. Les deux policiers à bord ont alors poursuivi l'auteur, qui avait été vu en train de jeter le pavé, et la personne qui était alors avec lui. Ils ont rattrapé l'auteur.

"Quand ils ont voulu l'interpeller et le priver de liberté, ils ont été entourés par une quinzaine de jeunes, qui ont de nouveau essayé d'empêcher l'arrestation", a raconté Caroline Vervaet, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest (Koekelberg, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren). "Ils ont poussé et tiré les policiers." Les agents n'ont pas été blessés mais ont à nouveau été la cible de jets de divers projectiles quand ils ont repris leur véhicule. La voiture de police a été endommagée.

Mardi après-midi, 16 personnes ont été interpellées à la suite d'un contrôle pour vente de stupéfiants qui a dégénéré dans le quartier Esseghem. Un ou plusieurs suspects du deal comptent parmi les personnes arrêtées. Des résidents du quartier s'étaient montrés violents pour tenter d'empêcher les policiers de procéder à l'arrestation du ou des dealers. La patrouille en cause a réussi à contenir une quinzaine de personnes dans un coin en attendant l'arrivée des renforts.