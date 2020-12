Le groupe Rossel prend le contrôle du journal gratuit Métro

Le Groupe Rossel a annoncé lundi, par communiqué, racheter le solde des actions (50%) de la société "Mass Transit Media" (MTM), qui édite le journal Metro, au groupe média Mediahuis. Il contrôle ainsi désormais le titre gratuit, publié dans les deux langues et distribué à tous les navetteurs du pays.

Depuis 2003, MTM était détenue à parts égales par le Groupe Rossel et Mediahuis.

Dans sa version papier, Metro s'adresse actuellement à 788.000 lecteurs et cumule plus de 1.400.000 visites par semaine sur ses sites internet Metrotime et Zita.

Le Groupe Rossel entend accélérer la transformation numérique de Metro "en lui donnant accès à ses outils et à ses services partagés".

"Nous nous réjouissons de poursuivre l'aventure Metro. Nous sommes convaincus de l'importance d'avoir en Belgique et dans notre groupe média, un média spécifique qui s'adresse aux jeunes adultes urbains. Ceux-ci constituent une population dynamique et mobile, à laquelle il faut pouvoir s'adresser en direct avec des médias forts qui leur soient dédiés", selon Bernard Marchant, CEO du Groupe Rossel, cité dans le communiqué.

Monique Raaffels, la directrice générale de MTM, restera aux commandes de la société avec ses équipes.