Le grand "puzzle" des nominations au fédéral

La désignation - de plus en plus chaotique - de Steven Vanackere à un poste de directeur au sein de la Banque nationale de Belgique, n'est que la première nomination dans une longue série qui s'annonce. Et il faut bien avouer que, malgré toutes les promesses déjà faites, il en a toujours été ainsi : chaque gouvernement a connu son temps des "grands marchandages" et des nominations... très politiques.

A la Banque nationale, Steven Vanackere (CD&V) se voit cité pour le moment pour succéder à Marcia De Wachter, 65 ans, partant à la pension et s'engageant dans une nouvelle carrière politique locale à Overijse, sous l'étiquette CD&V déjà. Avec un gouverneur de la Banque sur le départ lui aussi pour le même passage à la retraite, Jan Smets CD&V, remplacé bientôt par le vice-gouverneur MR Pierre Wunsch. Et à leurs côtés pour le moment, cinq directeurs : Tom Dechaene (N-VA), Tim Hermans (Open VLD, en poste depuis 2015, membre du Conseil supérieur des Finances, ancien chef de cabinet de la ministre flamand du Budget Dirk Van Mechelen), Jean Hilgers (cdH, président du CA de l'UCL) et Vincent Magnée (PS). Et si Steven Vanackere au final ne devait pas convenir, côté CD&V, réapparaît le nom d'Annemie Rombouts - une femme, cela peut être important vu la polémique actuelle ! - vice-présidente du comité de direction de la FSMA (le gendarme des marchés boursiers chez nous) et ancienne cheffe de cabinet adjointe de Koen Geens lorsqu'il était lui aussi aux Finances. Mais ce qui veut dire qu'outre un directeur, il faudra bientôt à la BNB un nouveau vice-gouverneur, tremplin idéal vers le poste suprême de gouverneur. A choisir entre N-VA et Open VLD a priori. L'une des pièces dans un vaste puzzle à assembler d'ici la fin de la législature...

Puzzle ou poker ?

L'un ou l'autre, en tout cas un véritable casse-tête qui s'annonce pour Charles Michel et les états-majors des partis de la majorité, appelée à rivaliser pour se partager "les meilleurs morceaux" sur fond de course vers les prochaines élections de mai 2019. Pour des postes dans des administrations ou des fonctions d'où l'on peut suivre de près les politiques décidées ou si jamais on atterrit dans l'opposition on peut compter sur des antennes et des relais d'informations utiles. De quoi placer des obligés ou au contraire des personnages en fin de carrière pour services déjà rendus. Bref, tout est bon à prendre...

Sont ainsi à répartir dans les prochaines semaines, prochains mois : d'abord un poste de CEO, donc de patron de la Société fédérale de Participations et d'Investissements (SFPI), le levier financier des autorités fédérales. Le mandat de Koen Van Loo (Open VLD), ancien chef de cabinet de Didier Reynders alors ministre des Finances, arrive à échéance courant novembre. L'Open VLD aimerait le voir rempiler mais la N-VA a aussi un candidat. Et parallèlement à cela 5 autres mandats expirent aussi tout prochainement donc ceux des deux vice-présidents Olivier Hénin (MR, autre ancien chef de cabinet de Didier Reynders notamment aux Affaires étrangères et par ailleurs directeur financier de la SNCB), Renaat Berckmoes (ancien directeur financier de Telenet, avec plusieurs fois le titre de "meilleur directeur financier de Belgique"), et de trois administrateurs Laurence Bovy (PS, ancien bras droit de Laurette Onkelinx, ancienne présidente de la SNCB et du CA de la SFPI, actuelle patronne de Vivaqua), Jan Verschooten (commissaire-adjoint du Bureau du Plan, membre du conseil supérieur des Finances) et Jeanine Windey (avocate). Pour désigner un nouveau comité de direction, en attente depuis des mois, une procédure de sélection a déjà été lancée, des candidatures sélectionnées, mais aucune décision n'a encore été prise.

La Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), doit se chercher, elle, un nouveau président depuis le départ annoncé de Marie-Pierre Fauconnier (étiquetée PS et partie désormais diriger Sibelga). Le MR aimerait y placer Anne Junion, cheffe de cabinet de la ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem. Sauf que la N-VA entend miser sur Francis De Meyere, conseiller énergie du vice-Premier N-VA Jan Jambon. Mais Open VLD et CD&V ont aussi des contre-candidats à opposer : l'économiste Andreas Tirez, déjà directeur à la CREG, pour l'un, Sven Vaneycken, spécialiste énergie du cabinet du vice-Premier Kris Peeters, membre de l'Agence fédérale du Contrôle nucléaire et commissaire du gouvernement auprès de l'ONDRAF (qui gère les déchets nucléaires) pour l'autre.

A BPost, le conseil d'administration compte trois sièges vides depuis des mois, que se disputent là aussi CD&V et N-VA, les chrétiens-démocrates qui aimeraient pouvoir y maintenir Caroline Ven, ancienne cheffe de cabinet d'Yves Leterme.

Enfin, depuis dix mois au moins, est déclaré à pourvoir un poste de vice-président à la Banque européenne d'Investissements (BEI). En lice-là, la N-VA qui voudrait y placer - pourquoi pas ? - le ministre flamand du Budget Philippe Muyters, voire cité également le ministre fédéral des Finances Johan Van Overtveldt. Le MR a aussi un candidat en réserve.

Autant de postes à répartir dans un grand "donnant-donnant", avec un équilibre susceptible de satisfaire chacun des partis concernés. A voir "en vrai" dans les prochaines semaines et prochains mois si les pièces du puzzle s'emboîtent harmonieusement et sans fâcheries ni coups de colère...