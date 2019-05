Le grand débat des Présidents ce soir : le président du PTB absent, il a choisi la VRT

Le grand débat des Présidents, c’est ce soir en direct sur nos antennes. À quelques jours des élections, les présidents des grands partis francophones se rencontrent. Elio Di Rupo (PS), Charles Michel (MR), Maxime Prévot (cdH), Jean-Marc Nollet (Écolo), Olivier Maingain (DéFI) viendront défendre leur programme.

Mais il y aura une chaise vide : celle du président du PTB. Peter Mertens qui avait pourtant accepté l’invitation adressée il y a plusieurs semaines par la RTBF. Mais le président du PTB a finalement décliné. Il a préféré le plateau de la VRT.

Un choix que Raoul Hedebouw, le porte-parole du parti et chef de groupe à la chambre explique : Parti unitaire, nous sommes les seuls à être confronté à une telle situation. « comme vous le savez nos scores en Flandre étant très justes pour être élu (nous avons raté notre élu Peter Mertens pour 0,5% des voix en 2014), c’est donc une priorité pour lui de participer au débat de la VRT».

D’autant, dit Raoul Hedebouw, qu’il y sera face à Maggie De Block, dans un duel important pour le PTB, sur « le bilan catastrophique pour les malades de longues durée » de la ministre libérale de la santé.

« Comme parti unitaire, nous sommes les seuls à être confronté à une telle situation. Nous avions proposé que je puisse remplacer Peter Mertens dans le débat des présidents, mais malheureusement le règlement RTBF ne le permet pas et puis les présidents des partis traditionnels étaient moins enthousiastes à cette idée. »

Le grand Débat des Présidents c’est ce soir en direct sur La Une, dès 20H20. Un débat présenté par Nathalie Maleux et François De Brigode.

En radio, le grand Débat ce sera sur La Première à partir de 20h, avec Eddy Caekelberghs, Marc Sirlereau et le politologue Pascal Delwit. Ils introduiront le débat et en proposeront un debriefing jusqu'à 22H.