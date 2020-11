Le gouverneur de Flandre occidentale ne veut pas des tickets de train gratuits pendant les vacances

Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé veut suspendre les tickets de train gratuits le temps des vacances d'hiver, a-t-il indiqué lundi, après un week-end particulièrement fréquenté à Bruges et à Bruxelles. Le gouverneur flamand estime qu'il y a un risque d'affluence trop important vers les destinations touristiques.

Les illuminations de Noël ont attiré du monde le week-end passé dans les ruelles de Bruges et le centre de la capitale. Le bourgmestre brugeois Dirk De fauw a ainsi décidé de fermer dimanche soir le parcours lumineux Wintergloed, succès de foule la veille.

Afin d'éviter que l'épisode ne se répète durant les vacances, Carl Decaluwé demande de suspendre temporairement l'utilisation du railpass gratuit de la SNCB "Hello Belgium", pensé comme un coup de pouce au secteur touristique belge en ces temps de coronavirus.

"Il y avait déjà trop de monde en certains endroits. Si l'on y ajoute la réouverture des musées et des commerces non-essentiels (décidée vendredi en Comité de concertation par le fédéral et les entités fédérées, NDLR), je crains de nouveaux problèmes. On peut organiser un événement du mieux que l'on peut, si trop de personnes se retrouvent en même temps au même endroit, cela dérape", a argumenté M. Decaluwé.

Le gouverneur de Flandre occidentale demande en outre plus de clarté au ministère de l'Intérieur sur la définition d'un événement, dont l'organisation n'est actuellement pas autorisée.