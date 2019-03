Le gouvernement wallon tente de sauver quelques réformes

Le Parlement wallon est en mode pause. Séance plénière annulée ce mercredi. Et réunions de commissions normalement prévues reportées. Pas de nouvel agenda à ce stade.

La décision surprise de la députée du Mouvement réformateur Patricia Potigny de siéger sur les bancs de l’opposition pour le compte du nouveau groupe Destexhe prive la jeune coalition MR-cdH d’une majorité au parlement régional. Et c’est toute la fin de législature qui est plombée.

"Je suis en colère parce qu’à cause de jeux politiques, des besoins de sociétés ne seront pas rencontrés alors que nous avions les moyens de la faire avancer", déplore, amère, Alda Greoli (cdH), N°2 du gouvernement wallon.

Le tri dans les réformes

Le gouvernement wallon n’a dès lors pas le choix : pour faire atterrir ses derniers dossiers, il doit trouver de nouveaux alliés de circonstances. Et ce choix est limité au PS et/ou à Ecolo.

"C’est très clair, je ne veux pas que l’approbation d’un texte dépende du vote positif ou d’une abstention du PTB ou de groupe Destexhe", assure le ministre-président Willy Borsus (MR).

Alors le locataire de l’Elysette va consulter. Ce jeudi après-midi, il recevra les différents chefs de groupe au Parlement de Wallonie. Il tentera de dégager un consensus autour de certains dossiers, comme les changements relatifs au bail à ferme, la gestion de la "dette du photovoltaïque", ou encore les réformes des procédures d’indemnisation des citoyens victimes d’une catastrophe naturelle, et des commerçants en cas de travaux de voiries.

A l’issue de ces consultations, on devrait connaitre le menu principal des derniers travaux parlementaires, jusqu’aux élections. Et on n’y trouvera vraisemblablement plus deux dossiers emblématiques de l’ex-majorité: la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) et l’instauration d’une assurance autonomie, que socialistes et écologistes contestent depuis le début.

Grâce à cette défection inattendue dans les rangs du MR, l’opposition aura finalement obtenu ce qu’elle revendiquait: leur mise au frigo, voire leur enterrement.