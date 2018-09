Le gouvernement wallon s'est accordé ce matin pour en finir avec la bulle photovoltaïque

Le ministre wallon de l’Energie, Jean-Luc Crucke avait promis une solution pour la "fin de trêve estivale". Le dossier a clairement patiné ces dernières semaines entre partenaires de la coalition MR-CDH, et l’accord est tombé finalement ce matin. Les détails seront présentés à 12h30 à la presse. L’enjeu est double : à la fois éponger une bulle de plus de deux milliards d’euros, et respecter les engagements du gouvernement vis-à-vis des détenteurs de panneaux photovoltaïques et l’octroi de certificats verts.

Un groupe d’experts, présidé par le professeur Damien Ernst, avait privilégié la piste d’une taxe de 50 euros par an, par wallon, pour éponger la dette. Une taxe qu’a tout de suite balayée de la main le ministre Jean-Luc Crucke.

Quelles seront les sources de financement ? Le gouvernement se tournera-t-il vers d’autres secteurs d’énergie renouvelable, comme l’éolien ?

Le dossier pourrit en tout cas la vie des différentes majorités depuis 2 législatures.