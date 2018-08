Le gouvernement wallon reconnaît la sécheresse 2017: 15 millions d'euros y seront consacrés

La sécheresse de 2017 a eu des répercussions sur les récoltes wallonnes. On estime les dégâts à près de 130 millions. Le gouvernement wallon a reconnu ce jeudi la gravité de la situation et a réservé près de 15,2 millions d'euros d'indemnités aux agriculteurs. Cela concerne plus de 5000 dossiers répartis dans toutes les communes. Les sommes seront versées sous peu. Les pertes concernaient principalement les prairies permanentes et temporaires ainsi que le lin textile, à hauteur de 50% de la production normale, a détaillé le ministre de l'Agriculture René Collin (cdH).

En 2018 aussi, la sécheresse s'est fait sentir. L’IRM estime que 166 communes wallonnes en ont pâti. Mais le ministre René Collin considère que l’ampleur des dégâts dans les communes non retenues (Mont-Saint-Guibert, La Calamine/Kelmis et Raeren) mérite que l’IRM réexamine la situation. L’institut rendra donc son nouvel avis à la fin de ce mois.

D’ores et déjà, une enveloppe de 12,5 millions a été prévue par le gouvernement pour les fermes en difficulté. Ce montant, provisionné sur le budget 2019, sera éventuellement payé l’an prochain.