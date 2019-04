Le gouvernement wallon prévoit 1,5 milliard d'euros pour la mobilité et les infrastructures

1,52 milliard sur six ans, c'est le budget que le gouvernement wallon prévoit pour la mobilité et les infrastructures wallonnes des six prochaines années, entre 2019 et 2024. Autrement dit, on parle d'environ 250 millions d'euros par an.

Dans le détail, ce budget de 1,52 milliard se réparti en :

792 millions d'euros pour les routes secondaires, dans lesquelles on retrouve les aménagement piétons et cyclistes ;

350 millions d'euros pour les voies hydrauliques et navigable;

300 millions d'euros pour les autoroutes ;

78 millions d'euros pour les sites propres des bus.

Ce plan de mobilité et d'infrastructures n'est pas le premier présenté par un gouvernement wallon. Le dernier date de 2016, sous un gouvernement PS-cdH, et prévoyait 640 millions d'euros jusqu'en 2019, soit 160 millions d'euros par an. Bref, de 160 millions à 250 millions d'euros, d'où vient l'argent ? "Cet argent vient essentiellement du prélèvement kilométrique, ce sont les camions qui circulent sur nos autoroutes. Cela représente environ 150 millions d'euros par an en provenance de la Sofico, soit 900 millions sur les six ans du plan", développe le ministre wallon de la Mobilité et des Travaux publics, Carlo Di Antonio (cdH). La Sofico qui assurera aussi 180 millions d'euros pour le financement de l'Ecluse d'Ampsin Neuville. Le reste, 438 millions d'euros, est financé par le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.

Pas de grand nouveau projet, plutôt de l'entretien

Dans ce grand programme d'investissement, ne cherchez pas de grand et nouveau projet. Il s'agit plutôt d'entretien et d'amélioration d'infrastructures actuelles. "On prévoit effectivement l'entretien du réseau routier actuel, son amélioration ainsi que l'entretien des voies navigables, détaille Carlo Di Antonio. L'élément nouveau, ce sont les moyens supplémentaires pour améliorer le passage des bus, via des sites propres ainsi que la place des vélos. Il n'y a donc pas de création en tant que tel, mais l'essentiel est d'entretenir le réseau. A la fin de ce plan-ci, les gros points noirs qui existaient il y a dix ans sur le réseaux routier et autoroutier wallons n'existeront plus. Donc, on ne fera plus que de l'entretien pour qu'on ne se retrouve plus avec un réseau aussi dégradé que ce qu'on a connu ces dernières années."

Le timing de cette présentation peut sembler bizarre, mais l'exécutif s'explique. "On ne voulait pas qu'il y ait une période de battement en le plan précédent ce terminant en 2019 et celui-ci, donc nous devions commencer celui-ci en 2019 pour que les équipes de terrains et les administrations puissent déjà lancer les commandes au plus tôt", fait remarquer le ministre Di Antonio. Mais le gouvernement n'est pas sans savoir qu'un risque existe qu'il ne soit plus au pouvoir d'ici quelques semaines, du fait des élections régionales prévues en mai 2019. Ce grand plan d'investissement peut-il être mis à la poubelle par un gouvernement aux couleurs différentes ? "Les besoins présents dans ce dossier sont objectivés par l'administration et par les expertises. Quand un pont est dégradé, il faut le rénover, quel que soit la majorité. Donc je ne m'attends à de grandes modifications en cas de changement de gouvernement", répond le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR).