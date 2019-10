Le Gouvernement wallon poussé dans les cordes avant le match

Jusqu’ici, l’économie régionale a tiré son épingle du jeu dans un contexte général maussade: les exportations restaient solides.

Mais plus en 2020 ! Dès ses premiers pas, le Gouvernement wallon risque une petite poussée de fièvre au moment d’élaborer le budget: le Produit Intérieur Brut, en baisse, plombe déjà sa promesse de doper l’emploi.

1,4% de croissance en 2019, ce n’était pas folichon. Mais selon l’IWEPS, 2020 ne promet guère mieux que 1,1%.

La Wallonie avait jusqu’ici assez bien résisté aux vents contraires mais elle peut s'attendre, dès l’an prochain, à créer beaucoup moins d’emplois. Vincent Scourneau a participé à l’étude de l’IWEPS : "Notre scénario table sur la création de 9000 emplois l’année prochaine, ce qui est, admet-il, un ralentissement assez net par rapport à 2019." C’est évident ! En 2019, la Wallonie aura créé 16.000 nouveaux emplois.

Et la hausse du taux d’emploi, alors ?

Cela ne fait guère l’affaire du nouveau gouvernement wallon. Dans son accord de majorité, il s’engage à faire progresser le taux d’emploi wallon de 63,7% à 68,7%. C’est moins que la Flandre (75%), moins que la moyenne européenne (73,9%) mais ce sera tout de même difficile à atteindre. La promesse contenue dans le pacte de majorité PS-MR-Ecolo suppose la création de 16 à 20.000 postes de travail supplémentaires chaque année pendant 5 ans. On risque d'être loin du compte.

Peut-on rattraper ?

Alors est-ce que 2021 et les années suivantes peuvent compenser ? C’est peu probable ! Les prévisions de l’IWEPS ne vont pas au-delà de 2020. Mais celles du Bureau fédéral du Plan prophétisent déjà que la croissance du PIB ne va plus progresser d’ici 2024. Dans ces conditions, difficile d’imaginer qu’on générera de plus en plus d’emplois.

Douche froide

C’est une sacrée douche pour le Gouvernement wallon. Sans mesures énergiques pour, par exemple, baisser le coût du travail (ce qui est d’abord de compétence fédérale), ses ambitions, même modestes, de hausser le taux d’emploi sont d’ores et déjà battues en brèche.

La semaine prochaine, les ministres réfléchissent au budget 2020. Au moment de retrousser ses manches, il y a des nouvelles plus exaltantes pour préparer le "saut quantique" auquel appelle le Ministre-Président Di Rupo.