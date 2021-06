Le gouvernement wallon débloque 145 millions pour ses transports en commun

Le gouvernement wallon a décidé d'accorder à l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) - qui chapeaute les TEC - plusieurs subventions d'exploitation et d'infrastructures pour cette année 2021. Budget prévu: 145 millions d'euros.

Dans cette enveloppe, 40 millions seront consacrés à l'achat et à la rénovation du matériel roulant, des équipements et des bâtiments de l'OTW. Un montant équivalent sera dédié spécifiquement au verdissement de la flotte, dont 35 millions du Plan de Relance et de Résilience, afin d'investir dans des bus moins polluants.

L'accessibilité des PMR pas oubliée

Dans ce cadre, 183 véhicules seront achetés pour le renouvellement de la flotte actuelle et 64 pour le développement de l'offre 2021. L'autre volet important de ces subventions, d'un montant de 15 millions d'euros, est destiné à financer des travaux pour la réalisation de sites propres, le réaménagement de gares ou d'arrêts de bus.

Sont ainsi prévus, entre autres, divers travaux et fournitures, pour près de 5 millions d'euros, pour l'équipement et le renouvellement du réseau de métro léger de Charleroi, ainsi que différents aménagements d'arrêts (3,4 millions d'euros), dont une partie seront spécifiques à l'accessibilité des PMR.