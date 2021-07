Le gouvernement wallon avalise la reprise obligatoire des matelas usagés

Le gouvernement wallon a adopté ce jeudi, en troisième et dernière lecture, le projet d’arrêté instaurant une obligation de reprise des matelas usagés en 2021.

Une convention environnementale, établie en concertation avec le secteur et également validée ce jeudi, détaille les modalités pratiques pour atteindre les objectifs fixés en matière de prévention, de réutilisation, de préparation au réemploi, de traitement et de recyclage.

La collecte des matelas se fera soit via les recyparcs, soit par le détaillant qui peut accepter de reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les matelas usagés qui lui sont déposés par les ménages en cas d’acquisition de matelas neufs.

L’ASBL Valumat, créée par les producteurs pour gérer l’obligation de reprise, encouragera cette collecte volontaire des matelas usagés en octroyant une prime aux détaillants, rappelle la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier.

La Wallonie espère parvenir à 50% de matelas usagés collectés à partir du 1er janvier 2023, 65% en 2025 et 80% en 2030.

"En exécutant les dispositions de l’arrêté, cette convention environnementale permettra de développer très concrètement la filière de collecte sélective, de réutilisation et de recyclage, et diminuer en parallèle l’incinération et les dépôts clandestins de ces déchets particulièrement encombrants", a commenté la ministre Tellier.

Selon cette dernière, les matelas actuels représentent une part importante des déchets encombrants collectés en recyparcs en vue d’être incinérés (plus ou moins 5%, soit 6500 tonnes par an), alors que 90% de leurs composants pourraient être recyclés, voire réutilisés.