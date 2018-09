Le gouvernement wallon a bouclé son budget 2019

Fumée blanche à Namur : le gouvernement wallon a bouclé dans la nuit de vendredi à samedi son budget 2019, le dernier de la législature. Que sait-on déjà de ce budget ? Peu d’informations ont filtré à ce stade. Tout ce que l'on sait, pour la forme, c'est que les négociations ont pris fin en milieu de nuit. Elles avaient débuté jeudi soir mais avait été interrompues à plusieurs reprises pour des questions d’agenda. Des discussions assez rapides donc…

Sur le fond, il semble bien que les ministres de la coalition MR-cdH aient atteint leur objectif de retour plus rapide à l’équilibre. Cela fait des années qu’on en parle, cela fait des années aussi que le gouvernement wallon repousse l’échéance. Cette fois donc le nouveau binôme y serait parvenu dans ces prévisions budgétaires pour l’année 2019. Ce serait un gros effort puisque le budget 2018 affichait encore un déficit de plus de 200 millions d’euros.

Et ce serait un effort d’autant plus important que des enveloppes imprévues ont été préparées. Il semble par exemple que les agriculteurs touchés par la sécheresse et ceux qui sont concernés par la crise de la peste porcine n’ont pas été oubliés. Mais alors, où les efforts ont-ils été réalisés ? Inévitablement en réduisant certaines dépenses puisque la promesse était de ne lever aucune nouvelle taxe.

C’est à partir de 11 heures ce samedi que l’on connaîtra les détails de ce budget que les ministres wallons présenteront très certainement sous le signe de l’assainissement des finances régionales.