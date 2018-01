Le gouvernement wallon a adopté un plan d'investissements de 5,03 milliards d'euros, répartis sur 31 projets

Le gouvernement wallon a adopté mercredi un plan d'investissements de 5,03 milliards d'euros, répartis sur 31 projets, et s'étalant sur la période 2019-2024. Ce plan additionnel aux fonds déjà dégagés pour le soutien à l'économie wallonne ou pour la rénovation des infrastructures routières ne remet pas en cause l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire.

Une partie de ce plan d'investissements concerne la mobilité : 1 milliard 130 millions pour cinq ans seront investis dans des sites propres pour les cyclistes, les transports en commun, des achats de bus plus verts, de nouvelles lignes ou des aménagements de bornes de recharge électrique.

755 millions d'euros serviront à rénover ou à construire des logements publics, ou à accorder des primes à la rénovation énergétique des habitations privées. Une septantaine de millions d'euros seront alloués à la création de plus de 3300 nouvelles places dans les crèches et de plus de 1000 places supplémentaires dans les maisons de repos.

Il est impossible de tout détailler car un tel plan concerne quasiment toutes les compétences régionales. Il est donc aussi question d'innovation, de recherche, de développement du numérique ou encore de piscine et de sécurité dans les aéroports.

Sur les 5,03 milliards d'euros d'investissement, le gouvernement wallon en puisera une partie sur fonds propres, mais également plus de la moitié via le système de partenariat public-privé.

Un "plan ambitieux"

Il s'agit d'un "plan ambitieux" qui répond à "un constat largement partagé d'un sous-investissement structurel" depuis de nombreuses années dans les infrastructures publiques, a déclaré le ministre-président Willy Borsus (MR) au cours d'une conférence de presse, en présence de l'ensemble du gouvernement wallon.

Le gouvernement wallon a décidé de mobiliser autant que possible le secteur privé ou les pouvoirs locaux. "Chaque projet sera examiné préalablement pour voir s'il est éligible à un partenariat public-privé (PPP)", a précisé Willy Borsus, assurant que le plan wallon d'investissements ne remet pas en cause l'objectif d'un retour à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2020.