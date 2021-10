Le gouvernement flamand veut débloquer 200 millions d'euros pour alléger les factures d'électricité

Le gouvernement flamand a pour projet d'alléger les factures d'électricité d'un total de 201,6 millions d'euros en 2022, en prenant temporairement à sa charge les coûts d'une partie des "obligations de service public" imposées aux ges

tionnaires de réseau et fournisseurs, qui normalement se répercutent dans la facture. Cela permettrait d'alléger la facture annuelle de 43 euros pour un ménage moyen.Le gouvernement flamand a également décidé de retirer pour 60 millions de certificats verts du marché, et de mettre un terme mi-2022 aux subsides existants aux raccordements au gaz pour les nouvelles constructions, dans le but de faire baisser structurellement les coûts pesant sur l'électricité.