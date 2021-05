Le gouvernement flamand injectera 30 millions supplémentaires par an dans ses hôpitaux

Le gouvernement flamand investira 30 millions d’euros supplémentaires par an dans les infrastructures de ses hôpitaux généraux, de ses hôpitaux psychiatriques et de ses centres de revalidation. Cet investissement couvrant une période de 30 ans, ce seront 900 millions d’euros qui seront ainsi dégagés, a indiqué jeudi le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V).

L’enveloppe de 30 millions annuelle bénéficiera principalement aux hôpitaux généraux (17,5 millions d’euros). Les hôpitaux psychiatriques recevront 7 millions d’euros et les centres de revalidation, 5,5 millions. "En Flandre, la demande de soins a drastiquement changé en raison du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de gens souffrant de maladies chroniques et de comorbidités. Les hôpitaux doivent s’adapter à ces modifications et le gouvernement va les y aider", a conclu le ministre Wouter Beke.