Le gouvernement fédéral renonce à mettre en bourse Belfius

La décision était dans l’air depuis quelques jours, la sentence est tombée ce lundi après-midi à l’issue d’un conseil ministériel électronique restreint : Belfius n’entrera pas en Bourse sous cette législature, c'est le Premier ministre Charles Michel qui l'annonce : "Le temps n'est pas encore venu."

Les sourires étaient de mise, fin juillet, lors de la présentation d’un accord intervenu au sein du gouvernement fédéral. Avec le "Jobs deal" et un budget remis sur les rails, l'accord concernant la mise en bourse d’une partie de Belfius (30%) faisait la fierté du gouvernement. Cet accord sur une privatisation partielle est doublé d’une "solution" concernant Arco, un accord qui n'exige pas d’aval de la Commission européenne.

Deux mois plus tard, les sourires ont disparu. Le fédéral renonce. Depuis deux semaines, et après une révélation du journal L’Echo, on sait que la potentielle mise en bourse rapportera beaucoup moins que prévu, de l’ordre d’un milliard en moins qu’escompté. Une fameuse tuile qui s’explique par un environnement boursier beaucoup moins favorable.

Ensuite, les responsables de Belfius auraient indiqué préférer le dossier Arco définitivement bouclé avant cette entrée en Bourse. S’il y a une chose que les marchés financiers exècrent, c’est l’incertitude. Et à l’heure actuelle, le flou demeure quant à une solution définitive dans ce dossier qui a véritablement pourri les relations entre le CD&V et ses partenaires.

Reste, au moins, une question : le gouvernement fédéral prévoyait une baisse substantielle de notre dette - de quoi passer sous les 100% du PIB - en mettant en bourse Belfius. Avec cette IPO avorté, cet objectif est abandonné. Un échec pour l’équipe Michel.