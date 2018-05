Le gouvernement fédéral entérine le partage des objectifs climat et énergie

La Chambre a adopté à une quasi-unanimité jeudi l'accord de coopération conclu entre l'État fédéral et les Régions sur le partage des objectifs belges climat et énergie pour la période allant de 2013 à 2020.

Ce texte est le fruit d'une gestation douloureuse, l'accord politique entre les ministres belges compétents sur la répartition nationale des objectifs climat et énergie pour cette période remontant au 4 décembre 2015, durant le Sommet sur le climat de Paris (COP21).

Il concerne notamment les émissions de gaz à effet de serre des secteurs non couverts par le système communautaire d'échange de droits d'émission, le déploiement des énergies renouvelables, le partage des revenus de la mise aux enchères des quotas et le financement international.

L'accord définit un cadre clair pour que le Fédéral et les Régions puissent continuer à mettre en œuvre leurs politiques climatiques et énergétiques. Il permet également aux Régions de bénéficier des revenus de la vente des quotas d'émissions pour soutenir les politiques et mesures additionnelles visant à lutter contre les changements climatiques.