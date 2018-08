Le gouvernement fédéral aurait enterré le projet de loi sur les visites domiciliaires, écrit la Libre.

Ce projet de loi avait pour but d'autoriser la police à déloger d'un domicile un migrant ne se soumettant pas à un ordre de quitter le territoire. Ce dossier avait provoqué de nombreuses réactions négatives, notamment du côté des gouvernements bruxellois et wallon, et même au sein du gouvernement fédéral.

Selon La Libre qui cite une éminence du gouvernement, le projet de loi aurait donc été enterré: "Le dossier est maintenant tout en bas de la pile des priorités".