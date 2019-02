Le gouvernement décide de geler les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz

La décision a été annoncée ce matin lors du Conseil des ministres. Le gouvernement fédéral a décidé de geler les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz qui devaient augmenter au 1er février. Un arrêté royal avait été annoncé ce jeudi à la Chambre par le ministre de l’Économie Kris Peeters. Suite à la hausse des prix sur le marché, le tarif social devait augmenté de 22% et celui du gaz de 28% et cela allait toucher les plus démunis. Ce tarif est calculé deux fois par an.

Il a été demandé à la CREG, la commission de régulation de l'électricité et du gaz, de proposer une modification de la règlementation dans les six mois. Le but est d'éviter les hausses aussi brutales que celles annoncées. Le coût de cette mesure est évalué à 13 millions d'euros. Le gouvernement annonce que ce coût sera compensé grâce à un fond "dormant" pour le chauffage.

Le gouvernement a ajouté qu'il y aura une concertation avec les fournisseurs d'énergie pour organiser cette compensation.