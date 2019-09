Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est installé

C'était la dernière étape avant de se mettre au travail. Ce mardi matin, les cinq ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont prêté serment devant les députés de la Fédération. Pour Frédéric Daerden (PS), Caroline Désir (PS), Valérie Glatigny (MR) et Bénédicte Linard (Ecolo), c'est une première en tant que ministre. Pierre-Yves Jeholet (MR) nouveau ministre-président et ancien ministre wallon, aura lui droit à une deuxième prestation de serment, chez le Roi cette fois.

Rudy Demotte devient président du parlement de la Fédération

Aujourd'hui, le parlement de la Fédération s'est également choisi un nouveau président, Rudy Demotte (PS). Lors des négociations et derniers arbitrages de casting, l'ancien ministre-président de la Fédération n'avait pas obtenu de portefeuille ministériel. Le voici donc au perchoir du parlement de la Fédération où il succède a Philippe Courard (PS). Lors de son premier discours en tant que président du parlement, Rudy Demotte a invité les parlementaires à faire de l'assemblée un "lieu de courage, de résistance, de propositions" face aux inquiétudes que génère la mondialisation, à la montée des populismes, du racisme et de l'antisémitisme. La Communauté française n'est pas seulement l'institution de citoyens qui partagent une même langue, elle porte en son sein la défense de valeurs telles que la "liberté" et la "fraternité".