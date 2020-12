Le gouvernement De Croo prépare son carrousel de nominations

176. C’est le nombre de poste de membres de conseil d’administration, de CEO, de présidents de services publics fédéraux, etc., que le gouvernement doit pourvoir à court terme, selon un document émanant de la Chancellerie du Premier ministre datant de la fin du mois de novembre que nous avons pu consulter. Ces 176 mandats sont soit échus, soit viennent à échéance au plus tard d'ici la fin de l'année 2021. Voici les organes concernés par ce carrousel de nominations. Il suffit de cliquer sur les logos.

Un nécessaire rééquilibrage des genres

Ce carrousel des nominations, c’est toujours un grand moment de troc partisan, de négociations parfois compliquées. Il y a des équilibres politiques à trouver (la clé D’Hondt est utile), il y a un équilibre linguistique à respecter (il y a la loi pour ça) et en 2020, il y a la nécessaire présence de femmes dans ces cercles de pouvoir. Sur les 176 postes à pourvoir que nous avons identifiés, seuls 52 étaient aux mains de femmes. On s’attend ici, de la part du premier gouvernement fédéral paritaire, à un certain rééquilibrage.

La Loterie, la SNCB, les SPF…

Ces 176 postes ne sont pas tous d’égale importance. Parmi les joyaux de la Couronne, il y a la présidence du CA de la SNCB, le poste de boss de la Loterie nationale, 2 places au CA de Proximus, la présidence du CA de Brussels Airport, le job de CEO de Belfius, de président du CA de la même banque, entre autres. On peut noter également, dans les postes intéressants, une nomination attendue pour un poste de vice-gouverneur (néerlandophone) de la Banque nationale, pour un patron de la FSMA (gendarme financier), plusieurs postes à la SFPI (gestion des participations du fédéral dans diverses entreprises), la présidence de la CREG (régulateur de l’énergie), ou encore 9 postes dans des "parastataux sociaux" comme la banque Carrefour, l’ONSS, l’INAMI, le service public Pensions, l’ONEM. Enfin, on soulignera quelques postes de patrons de SPF (Intérieur, Economie, Sécurité sociale, six au total), des postes éminemment importants et très politiques.

Il y a donc beaucoup à faire. Cet état de fait s’explique par l’impossibilité qu’a eu le précédent gouvernement d’agir sur de nombreuses nominations. En novembre 2018, la rue de la Loi bruissait de rumeurs en tous genres sur le lancement d’un prochain carrousel, avant le scrutin de mai 2019. Mais le débranchage de prise de la N-VA en décembre 2018 a finalement empêché la Suédoise de lancer ce train de nominations.

Jetons de présence et salaires de CEO

A l’inverse des régions wallonnes et bruxelloises, touchées par des scandales politico-financiers, le fédéral n’a pas changé sa législation concernant les jetons de présence dans les conseils d’administration. Et l’accord de gouvernement Vivaldi ne fait nulle mention d’une quelconque évolution sur cette question. Les partis écologistes voudront/pourront-ils tenter certaines choses ?

Certains conseils d’administration sont ainsi plutôt généreux, comme l’atteste la lecture des rapports annuels : ainsi, à la Loterie nationale, les administrateurs reçoivent une part fixe mensuelle (1250€) qu’ils assistent ou non aux réunions du CA, et un jeton de présence par réunion (750€). A titre d’exemple, en 2019, le CA de la Loterie s’est réuni 11 fois. Chez Proximus, les membres du CA reçoivent un fixe de 25.000€ par an, 2000€ de "frais annuels de communication" et un jeton de présence de 5000€ par réunion du CA. Le rapport annuel de Proximus précise : "Ces montants sont restés inchangés depuis leur définition en 2004, ils ne sont pas soumis à l’indexation." Notons qu’il s’agit de montants bruts.

En ce qui concerne les CEO, les salaires sont (théoriquement) limités à 290.000€ (environ le salaire du Premier ministre) depuis une petite dizaine d’années. Certaines entreprises offrent plus (Proximus, Bpost) à cause de leur présence en bourse. L’ancien ministre fédéral de la Mobilité, le MR François Bellot, estimait, en janvier dernier, le plafond salarial des 290.000€ "intenable" : "Il faut passer à un salaire de 400 à 500.000 euros par an" disait-il, alors que son cabinet avait lancé une procédure pour trouver un remplaçant à Luc Lallemand, CEO d’Infrabel. Ici aussi l’accord de gouvernement Vivaldi reste muet.

Conclusion

Un carrousel de fête foraine ne s’arrête que si l’opérateur appuie sur le bouton pour qu’il stoppe. C’est la même histoire pour les nominations à ces postes : on sait quand ça commence, pas vraiment quand ça s’arrête. Enfin si, lorsqu’un accord sera intervenu entre les différents partenaires du gouvernement fédéral, concernant tous les postes. Pour nombre de ces 176 mandats, cela ira très simplement. Mais pour un certain nombre, la tâche risque d’être plus ardue, entre difficultés pour trouver l’oiseau rare prêt à accepter un salaire plus faible que dans le privé, équilibres linguistiques, de genre, politiques aussi et surtout. Il y a 7 partis dans la coalition Vivaldi : tout le monde devra s’y retrouver. Sous peine de voir ce carrousel tourner beaucoup plus longuement qu’il ne faudrait…