Le gouvernement bruxellois s'accorde sur une réforme des allocations familiales

Depuis le début de la législature, c'est l'un des dossiers les plus compliqués du gouvernement bruxellois : la réforme des allocations familiales. Le cdH semblait un peu seul, contre les cinq autres partis de la majorité bruxelloise (PS, Défi, VLD, sp.a, CD&V). La ministre en charge du dossier, la cdH Céline Fremault, a toujours souhaité que le système bruxellois ressemble au modèle wallon. Les négociations ont patiné de très longs mois, l'horizon des vacances de Pâques avaient été pointé par les principaux membres du gouvernement de la Région-Capitale.

Finalement, l'accord est tombé ce mercredi. Selon nos informations, le montant de base de l'allocation, par enfant, sera de 150€. Ce montant sera majoré selon une série d'éléments (dont le revenu médian bruxellois). Tous les enfants basculeront dans le nouveau système au 1er janvier 2020.

Compromis

150€ par enfant, c'était le montant souhaité par le cdH. Côté socialiste, on plaidait plutôt pour 145€/enfant. Le cdH a pu imposer ses vues. A l'inverse, le parti centriste doutait de la viabilité financière de la réforme si tous les enfants, nés avant et après 2020, bénéficiaient du nouveau système. Finalement, le "basculement" sera total. Ce faisant, un proche de la négociation nous l'assure, "aucune famille ne sera lésée. Au 'pire', les familles toucheront la même chose. Mais de très nombreuses familles bruxelloises obtiendront plus d'allocations."

Une conférence de presse est prévue à 17h30, plus de détails suivront. C'est fait, les Bruxellois auront bientôt un nouveau système d'allocations familiales.