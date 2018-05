Le gouvernement bruxellois débloque 600.000 euros pour rouvrir le centre d'accueil de Haren

Le gouvernement bruxellois débloque 600 000 euros afin de maintenir ouvert le centre d'accueil des migrants de Haren. Cela permettra d'héberger 150 personnes pendant au moins 6 mois. Cette décision intervient alors que le fédéral, compétent dans cette matière, avait annoncé la fermeture du centre la semaine dernière.

En parallèle, le gouvernement débloque également 1,7 million d'euros afin d'augmenter la capacité d'accueil du centre du Samusocial du boulevard Poincaré. Cela permettra d'accueillir 200 sans-abri jusqu'au 15 novembre 2018, soit le début de la période hivernale.

Lettre au gouvernement fédéral

Dans un courrier adressé au Premier ministre Charles Michel (MR) et au secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA), le gouvernement bruxellois demande la mise en place sans attendre d'un monitoring de la situation sur le terrain dans les prochaines semaines. Les autorités bruxelloises craignent que, faute de dispositif d'accueil, après l'hiver, de nombreuses personnes se trouvent sans solution d'hébergement et donc dans les gares et les parcs.

Le courrier des ministres bruxellois précise que 60% des bénéficiaires de l'accueil dans des centres pour personnes sans-abri "sont en réalité des personnes dépourvues de titre de séjour ou en transit vers d'autres pays européens", autant de statuts du ressort du fédéral également compétent pour la résidence de ces personnes.

"Nous vous demandons, en toute logique d'assumer vos responsabilités fédérales en prenant les mesures nécessaires visant à ce que ces centaines de personnes n'aient pas à errer dans les rues de Bruxelles, de façon indigne", écrivent le ministre-président Rudi Vervoort et les ministres de l'aide aux personnes, Céline Fremault et Pascal Smet.