Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert au Plan régional de Développement durable

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert définitif, jeudi, au Plan régional de Développement durable de la Région-capitale, a annoncé vendredi le cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.

Ce Plan traduit la vision retenue par le gouvernement régional à propos du développement des 161km2 de la capitale à l'horizon 2040 en intégrant les défis de l'accès au logement, de la mixité sociale, de l'essor démographique, du redéploiement de l'économie et de l'emploi, au bénéfice des habitants. Le PRDD cherche à rencontrer ces défis spécifiques.

Rudi Vervoort et la Commission régionale de Développement présenteront les grandes lignes de ce texte fondateur, mercredi prochain en commission Développement territorial du Parlement bruxellois.

Globalement, celui-ci jette les bases d'un aménagement du territoire et de projets de ville autour du développement de nouveaux quartiers, d'un cadre de vie agréable, durable et attractif, de l'économie urbaine, et d'une stimulation du déplacement multimodal. Il vise à maîtriser la densification des futures constructions en continuant à soigner la conception d'une ville de proximité que la Région s'attache à préserver depuis sa naissance en 1989.

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois, l'enquête publique a rencontré un succès inégalé, avec près de 6.000 avis récoltés.

Avec l'appui de la Commission régionale de Développement (CRD), le PRDD a été enrichi pour prendre en compte l'ensemble des remarques et avis des citoyens et associations qui se sont manifestés.