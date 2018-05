Le gouvernement appuie l'accord permettant le prix réglementé du livre à Bruxelles

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Communautés flamande et française sur le prix du livre réglementé pour Bruxelles. En vertu de l'accord, dans les librairies bilingues, la réglementation de la Communauté flamande s'appliquera aux livres en langue néerlandaise, tandis que la réglementation de la Communauté française s'appliquera aux livres en langue française.

Les Communautés flamande et française avaient réglementé le prix du livre mais pour les librairies biculturelles bruxelloises, il était apparu que la compétence ressortissait encore, à titre résiduel, au gouvernement fédéral. Les gouvernements de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont également approuvé vendredi l'accord de coopération sur le prix du livre réglementé pour Bruxelles.

De son côté, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a en outre approuvé l'arrêté exécutant le décret réglementant le prix du livre en Communauté française.

Une Commission extrajudiciaire des litiges

Cet arrêté permettra à la ministre de la Culture, Alda Greoli, de lancer un marché public destiné à désigner l'opérateur qui sera chargé de récolter auprès des acteurs de la chaîne du livre (éditeurs, auteurs, importateurs) les informations en la matière (prix de vente du livre et date de mise en disponibilité du livre) et de les publier en ligne à destination du public. Il s'agira aussi de lancer un appel à candidatures en vue de mettre en place une Commission extrajudiciaire des litiges qui sera chargée de contrôler le respect de la protection culturelle du livre et de régler les litiges en la matière préalablement à l'action judiciaire.

Enfin, un Comité d'accompagnement mise en place auprès de l'administration sera chargé d'évaluer la mise en oeuvre de la réforme.