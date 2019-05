Une centaine de personnes âgées se sont rassemblées jeudi soir de 17h00 à 18h00 place du Luxembourg, devant le Parlement européen à Bruxelles, pour prendre part à l’enterrement symbolique de la sécurité sociale.

En tenue de deuil, habillés de noir et portant des lunettes noires, les manifestants ont marché autour de la place en pleurant. Le cortège funéraire était accompagné de musiciens avec des tubas, saxophones ou flûtes. Des fleurs ont été distribuées aux policiers venus encadrer cette action de désobéissance civile.

Cette manifestation portée par le mouvement du Gang des Vieux en colère a été ralliée par des militants seniors des syndicats FGTB et CSC. Elle vise à alerter sur l’état de décrépitude de la sécurité sociale en Belgique et en Europe, à l’approche des élections. « Il nous semble qu’en presque 85 ans – puisque la sécurité sociale est née en 1945 – que la sécurité sociale a été saignée de toute part et est aujourd’hui mourante », estime Michel Huisman, un porte-parole du Gang des Vieux en colère. « Sauf si on relève la tête et si on fait quelque chose, nos enfants n’auront plus droit à la sécurité sociale, c’est-à-dire aux soins de santé et à une retraite digne. Nous ciblons à la fois les élections belges et les élections européennes, car cette solidarité est en train de disparaître dans toute l’Europe ».