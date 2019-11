Le futur nouveau CEO de bpost n'a "aucune idée" du prix d'un timbre-poste

"Combien coûte un timbre-poste?" Cette question peut vous paraitre banale. Encore plus si vous avez l'habitude d'en acheter. Mais cette question prend tout son sens quand elle est posée au nouveau CEO de bpost. Interrogé hier soir par nos confrères de la VRT dans l'émission Terzake, Jean-Paul Van Avermaet a semblé bien embêté quand la question lui a été posée. "Je n'ai aucune idée du prix d'un timbre-poste pour une lettre car ma fille achète toujours des timbres par dizaines". La journaliste lui précise alors que le prix d'un timbre-poste s'élève à 0,92€. Du moins pour un timbre Non Prior et par achat de dix.

S'il ignore le prix d'un timbre-poste, Jean-Paul Van Avermaet est, au contraire, plus bavard sur la stratégie qu'il entend suivre. Il promet d'investir toute son énergie pour faire de bpost "un service de qualité pour les clients" et de poursuivre la transformation de l'entreprise.

Le défi du nouveau CEO est grand. Au cours des sept dernières années, le nombre moyen de colis traités par jour a doublé pour atteindre 190 000, tandis que le nombre de lettres traditionnelles traitées quotidiennement par bpost a presque diminué de moitié depuis 2004.

Jean-Paul Van Avermaet succèdera à Koen Van Gerven dont le mandat s'achève le 26 février prochain.