Le futur collège communal de Dinant est connu

Le futur bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon, a dévoilé samedi sur le coup de midi la composition du futur collège communal pour la législature 2018-2024.

Outre la coordination générale, le futur bourgmestre sera en charge de la police, de la sécurité publique, du personnel, du service incendie, des finances et du budget. Robert Closset, tête de liste "Dinant" conservera son titre de premier échevin, d'échevin des travaux, de tout ce qui touche à la propreté publique et aux festivités. Thierry Bodlet, évincé du Collège communal en 2015, retrouvera un poste scabinal avec des compétences qu'il affectionne: la mobilité, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le logement, etc.

Les sports, les animations des villages, le plan communal de développement rural (PCDR), l'agriculture et le bien être animal seront pour Stéphane Weynant tandis que Laurent Belot, tête de liste "Dinant Autrement" sera en charge de la culture, du tourisme et de la communication.

Enfin, Chantal Clarenne et Camille Castaigne se relaieront après trois ans pour tout ce qui touche au numérique, à l'enseignement et à l'enfance. Delphine Claes sera par ailleurs présidente du CPAS. "Il s'agit d'un collège de rassemblement. Les négociations ont été menées avec des partenaires ouverts et fiables", a déclaré Axel Tixhon.