Le "front flamand" voulu par Bart De Wever a déjà des brèches

Bart De Wever veut apparaître comme le porte-parole de la Flandre et des Flamands. Pour lui, "face au diktat du PS qui veut former une coalition de gauche, qui serait minoritaire en Flandre, il faut former un front flamand."

Une demande qui a rapidement fait réagir l'Open VLD. En tout cas, Gwendolyn Rutten, la toujours présidente des libéraux flamands. Pour elle, "former un front, c'est du vocabulaire guerrier. L'Open VLD ne marche pas là-dedans."

Rapports tendus entre De Wever et Rutten

La N-VA et l'Open VLD sont partenaires au gouvernement flamand et donc, pour Bart De Wever, liés. Mais lors de la mission d'information de Paul Magnette, l'idée d'un gouvernement arc-en-ciel associant comme entre 1999 et 2003, les socialistes, les libéraux et les écologistes, avait été évoquée. Plus ou moins sérieusement.

Entre Gwendolyn Rutten et Paul Magnette, il y avait du rapprochement dans l'air. Le nom de Gwendolyn Rutten avait même été cité comme possible Premier ministre.

►►► A lire aussi: Formation fédérale: Vivaldi, gouvernement d'urgences, élections... Quels scénarios possibles?

Pour le président de la N-VA, c'était "une traîtrise de l'Open VLD", considérant que le parti libéral flamand était prêt à tout pour mettre la N-VA de côté et former "un gouvernement de gauche avec les socialistes." Cette coalition ne s'est pas constituée, elle était notamment trop juste, 76 sièges sur 150 à la Chambre, des personnalités libérales comme Vincent Van Quickenborne était contre et depuis l'exclusion d'Emir Kir du PS, elle est impossible.

Mais, Bart De Wever n'a rien oublié et se méfie toujours de l'Open VLD même si dans quelques semaines, Gwendolyn Rutten ne sera plus la présidente du parti. En attendant, aujourd'hui, la présidente des libéraux flamands ne se dit pas impressionnée par la dernière sortie de Bart De Wever: "Nous choisissons la collaboration. Pas contre les autres mais pour une meilleure Belgique, en alliance avec le MR."